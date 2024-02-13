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16:16, 13 февраля 2024Наука и техника

В Балтийском море нашли стену 10-тысячелетней давности

PNAS: стена на дне Балтийского моря могла быть частью охотничьих сооружений

Изображение: J. Auer / LAKD M-V

Международная группа ученых выяснила предназначение древней стены, обнаруженной на дне Балтийского моря. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Стена, протянувшаяся по дну Мекленбургского залива на расстоянии около километра, была обнаружена случайно. Она расположена в 10 километрах от берега. В ходе исследования специалисты выяснили, что стена могла быть возведена охотниками-собирателями на суше рядом с озером или болотом более 10 тысяч лет назад.

Ученые предположили, что найденная на глубине 21 метра постройка могла быть частью охотничьих сооружений. Она предназначена для движения людей, преследующих стаю оленей. «Когда они преследовали животных, они держались этих построек, не пытаясь их перепрыгнуть», — заметил специалист Института исследований Балтийского моря Лейбница в Варнемюнде Якоб Герсен в разговоре с The Guardian. Вторая часть стены могла быть разрушена и погребена в отложениях морского дна.

В материале говорится, что стена могла быть старейшей известной мегаструктурой, построенной людьми в Европе. Она состоит из 1400 камней, которые должны были служить опорой для 300 крупных валунов. Длина стены составляет 971 метр. Общий вес всех камней составляет 142 тонны.

В конце января международная группа ученых обнаружила развитую древнюю цивилизацию в Восточной Азии, которая существовала 45 тысяч лет назад. Анализ окаменелостей и износа каменных орудий показал, что представители этой культуры были всадниками.

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      Андрей Ставицкий
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