Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:41, 13 февраля 2024Наука и техника

Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

РГ: танк Т-80БВ с защитой в виде гильз с кустами попал на видео

Танк Т-80БВ с необычной защитой в виде гильз с кустами попал на видео. Ролик в VK опубликовала «Российская газета» (РГ).

Издание пишет, что приспособление защищает танк от подлетающих дронов-камикадзе. Кроме того, на боевой машине на месте демонтированного инфракрасного осветителя Л-4А «Луна-4» установлены дополнительные блоки динамической защиты «Контакт-1».

В декабре Министерство обороны России сообщило, что танки Т-80БВМ получили штатные средства защиты от наведения высокоточного оружия, которые также прикрывают от ударов FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»).

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В России заявили об огромных потерях ВСУ после удара «Искандерами» по Селидово

      Шабутдинова проверят на налоговые преступления

      Тейлор Свифт пришла на матч возлюбленного в наряде за 5,7 миллиона рублей

      Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

      Мощный пожар площадью в тысячу «квадратов» в российском доме попал на видео

      Принц Гарри и Меган Маркл предприняли попытку вернуть себе титул

      В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин еще за один вид нарушений

      В Госдуме отказались верить в различие западных и восточных ценностей

      Байден набрал десятки тысяч подписчиков в запрещенном приложении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше