Российские Т-80БВМ получили штатную защиту от высокоточного оружия

МО: российские Т-80БВМ получили штатную защиту от дронов и высокоточного оружия

Российские танки Т-80БВМ получили штатные средства защиты от наведения высокоточного оружия, которые также прикрывают от ударов FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«На основе опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции танк Т-80БВМ получил специальные средства защиты, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на Т-80БВМ оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям на южнодонецком направлении. Там добавили, что многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» танка Т-80БВМ позволяет наводить на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки калибра 125 миллиметров. Это дает возможность уничтожать бронетехнику, не входя в зону поражения противника.

Т-80БВМ стал развитием советского танка Т-80БВ. Помимо «Сосны-У», танк получил доработанный двигатель, новую радиостанцию и механизм заряжания, позволяющий использовать новые снаряды. Защищенность Т-80БВМ обеспечивает динамическая защита «Реликт».

В октябре стало известно, что на российских танках появились новые системы радиоэлектронной борьбы, которые не подпускают FPV-дроны противника ближе чем на 10 метров. Устройства лишают беспилотники связи со спутниками и оператором.