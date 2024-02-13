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04:47, 13 февраля 2024Россия

В Приморье рассказали о напавших на участника СВО подростках

Омбудсмен Романова: избившие участника СВО в Уссурийске школьники стоят на учете

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала о школьниках, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции в Уссурийске. Ее слова приводит РИА Новости.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», — уточнила омбудсмен.

Она добавила, что проводится проверка, возбуждено уголовное дело о халатности со стороны органов системы профилактики.
По словам Романовой, практически все фигуранты воспитываются в семьях, где есть конфликтные ситуации, воспитанием занимаются только матери, таким подросткам необходимо было уделять больше внимания еще до происшествия.

11 февраля стало известно, что в Уссурийске полиция задержала подростков, которые вымогали деньги у участника СВО. Отмечалось, что подростки в возрасте 15-16 лет пришли в квартиру 32-летнего мужчины, между ними возник конфликт на фоне невозврата долга.

В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел в конце января. Подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру к потерпевшему, избили его и похитили имущество на общую сумму семь тысяч рублей. Злоумышленников задержали, их действия квалифицировали по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и ходатайствовать об аресте фигурантов.

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      Марина Совина
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