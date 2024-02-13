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15:31, 13 февраля 2024Силовые структуры

В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

В Ростове-на-Дону мужчину осудили на 8,5 года за финансирование терроризма

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8,5 года лишения свободы Бекзодбека Саидова, переводившего деньги запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

В суде установлено, что подсудимый, находясь в Сочи 5 декабря 2021 года и 14 июля 2022-го, перевел со своего банковского счета денежные средства на электронные кошельки участников террористической организации. По данным следствия, номера кошельков он заранее нашел в сети.

Ранее 71-летняя жительница Алании хотела выслать деньги снохе, находящейся в Сирии и объявленной в международный розыск, и получила предостережение от сотрудников ФСБ.

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      Олеся Мицкевич
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