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17:01, 13 февраля 2024Экономика

В России снизилась нефтедобыча

ОПЕК: добыча нефти и конденсата в России снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки

Фото: zhengzaishuru / Shutterstock / Fotodom

По итогам декабря 2023 года среднесуточная добыча нефти и конденсата в России сократилась на 90 тысяч баррелей в сравнении с показателем ноября и составила 10,8 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Как уточнили в картеле, в декабре среднесуточная добыча нефти в России составила 9,5 миллиона баррелей. Еще 1,3 миллиона баррелей в день пришлось на конденсат. Для сравнения, в ноябре суммарные объемы добычи нефти и конденсата находились на уровне в 10,89 миллиона баррелей в сутки, заключили в ОПЕК.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные S&P Global Commodity Insights сообщила, что в январе 2024 года среднесуточная добыча нефти в государствах ОПЕК+ снизилась на 340 тысяч баррелей в сравнении с декабрьским показателем и составила 41,2 миллиона баррелей.

Январское сокращение стало максимальным за последние полгода. При этом наибольшее снижение показателя эксперты зафиксировали в Ливии, где на фоне массовых протестов в регионе Феццан находилось в длительном простое крупнейшее в государстве месторождение Шарара. В итоге добыча нефти в стране сократилась на 120 тысяч баррелей в сутки и составила 1,02 миллиона баррелей.

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      Анатолий Акулов
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