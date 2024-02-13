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17:50, 13 февраля 2024Россия

В России связали удар по полигону ВСУ в Селидово с местью людей Залужного

Политолог Марков: данные о ВСУ в Селидово России могли слить люди Залужного
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово, где, по некоторым данным, могло находиться до полутора тысяч украинских военных, мог оказаться таким успешным благодаря слитым данным, и за этим могут стоять люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. О такой связи в своем Telegram-канале порассуждал российский политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, кроме этой версии существуют и две другие — данные о местоположении ВСУ могла выяснить российская разведка, а кроме того — их могли передать местные жители, которые ждут Российскую армию. И тем не менее одной из версий остается месть команды бывшего главкома.

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«Могли люди Залужного в ВСУ так отомстить [новому главкому ВСУ Александру] Сырскому. Да вот, у них так возможно», — порассуждал Марков.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России нанесли мощный удар ракетами «Искандер» с кассетными боевыми частями по полигону ВСУ в Селидово на донецком направлении. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники подтвердило обстрел Покровского района, куда входит и Селидово.

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      Марк Леонов
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