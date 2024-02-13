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04:29, 14 февраля 2024Мир

В США во второй раз в истории объявили импичмент министру

Палата представителей вынесла импичмент главе МВБ Алехандро Майоркасу
Алехандро Майоркас

Алехандро Майоркас. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Палата представителей вынесла импичмент главе министерства внутренне безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу, сообщает Reuters.

Резолюцию поддержали 214 человек, против выступили 213. В Палате представителей считают, что Майоркас несет вину за миграционный кризис, именно МВБ отвечает за охрану границ страны. Теперь документ должны рассмотреть в Сенате.

Это второй случай в истории, когда импичмент руководителю федерального министерства. Первый подобный случай произошел в 1876 году, тогда Палата представителей приняла резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу. В тот же день он подал в отставку. Сенат же не стал поддерживать импичмент Белнапу.

Президент Джо Байден уже назвал решение Палаты представителей неконституционным и политически ангажированным. Заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома. По его мнению, Палате представителей следует лучше заниматься законопроектом о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы неоднократно призывали Майоркаса уйти в отставку из-за кризиса на границе с Мексикой. Они настаивали, что министр потерпел неудачу в борьбе с незаконной миграцией.

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      Марина Совина
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