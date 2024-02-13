В США во второй раз в истории объявили импичмент министру

Палата представителей вынесла импичмент главе МВБ Алехандро Майоркасу

Палата представителей вынесла импичмент главе министерства внутренне безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу, сообщает Reuters.

Резолюцию поддержали 214 человек, против выступили 213. В Палате представителей считают, что Майоркас несет вину за миграционный кризис, именно МВБ отвечает за охрану границ страны. Теперь документ должны рассмотреть в Сенате.

Это второй случай в истории, когда импичмент руководителю федерального министерства. Первый подобный случай произошел в 1876 году, тогда Палата представителей приняла резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу. В тот же день он подал в отставку. Сенат же не стал поддерживать импичмент Белнапу.

Президент Джо Байден уже назвал решение Палаты представителей неконституционным и политически ангажированным. Заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома. По его мнению, Палате представителей следует лучше заниматься законопроектом о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы неоднократно призывали Майоркаса уйти в отставку из-за кризиса на границе с Мексикой. Они настаивали, что министр потерпел неудачу в борьбе с незаконной миграцией.