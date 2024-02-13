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08:49, 13 февраля 2024Бывший СССР

Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов. Больница испытывала новые лекарства на пациентах

В Мариуполе женщина умерла после приема неиспытанных западных препаратов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница Мариуполя Лидия Трофимова умерла в 2012 году после лечения артрита в городской больнице. Ее сын Михаил утверждает, что женщина принимала неиспытанные западные препараты, однако не подписывала соответствующего соглашения.

Ранее сообщалось, что в медицинском учреждении несколько лет велись испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний.

Сын погибшей рассказал, что в больнице заявляли об отсутствии проверенных лекарств

Михаил Трофимов заявил, что его мать находилась в больнице Мариуполя №7. По его словам, врачи говорили, что у них нет сертифицированных препаратов.

«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — рассказал он.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Трофимов также уточнил, что его мать не давала согласия на использование на ней непроверенных препаратов. Он также заявил, что подобных пациентов было много.

Строители обнаружили в подвале больницы документы об испытаниях препаратов

Ранее сообщалось, что строители во время восстановление больницы Мариуполя №7 обнаружили в подвале документы, в которых говорилось об испытаниях лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников.

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Утверждалось, что они принадлежали психиатрическому отделению больницы и были составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали лекарственные препараты без названий. Препараты находились в специальных конвертах под номером GLPG0634-CL-203. Главной целью исследований было оценить эффективность лекарства в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.

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