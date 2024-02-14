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17:43, 14 февраля 2024Наука и техника

Один из создателей iPhone ушел из Apple

Bloomberg: старейший дизайнер Apple покинул компанию спустя 30 лет

Фото: Mike Segar / Reuters

Из компании Apple ушел промышленный дизайнер Барт Андре, причастный к созданию многих гаджетов бренда. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, Андре присоединился к команде Apple в 1992 году, когда подразделение дизайнеров возглавлял Джонни Айв. Под руководством Стива Джобса специалист работал над многими продуктами — его считают одним из создателей iPhone и различных версий компьютеров Mac.

«Его след в продуктах Apple неизгладим — я вижу его каждый день в деталях», — рассказал Bloomberg бывший инженер Apple Кристофер Стрингер. Спустя более чем 30 лет с момента трудоустройства в компании старейший дизайнер американского IT-гиганта уйдет на пенсию.

По словам Марка Гурмана, таким образом, в Apple почти не осталось специалистов, работавших вместе с Джонни Айвом. Сейчас отдел дизайна курирует главный операционный директор корпорации Джефф Уильямс. По информации Гурмана, часть сотрудников недовольна тем, что за направление отвечает человек, который не разбирается в вопросе.

В конце 2023 года корпорацию Apple покинул дизайнер Тан Тан, также считающийся одним из создателей iPhone. Специалист ушел в компанию LoveFrom, основанную бывшим ведущим дизайнером Apple Джонни Айвом.

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      Андрей Ставицкий
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