Глава Пентагона покинул больницу и вернулся к работе

Пентагон сообщил, что министра обороны Остина выписали из больницы

Главу Пентагону Ллойда Остина выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида во вторник, 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.

В ведомстве отметили, что Остин вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. «Об этом были проинформированы заместитель министра обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и конгресс», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что главу Минобороны США, госпитализированного из-за проблем с мочевым пузырем, поместили в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

В начале декабря 2023 года, у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль под общим наркозом, после чего выписали. Однако позже у него начались осложнения. 6 января Пентагон опубликовал официальное заявление о госпитализации Остина. При этом в СМИ сообщалось, что Минобороны США скрывало от Белого дома госпитализацию своего шефа на протяжении трех дней. Остина выписали в середине января, министр вернулся к работе 29 января.