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18:35, 14 февраля 2024Из жизни

Водитель мусоровоза спас выброшенного в мусорный бак кота

В Московской области водитель мусоровоза нашел кота в мусорном баке и спас его

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В селе Зюзино, Московская область, водитель мусоровоза спас домашнего кота по кличке Вольт, выброшенного хозяевами на помойку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

55-летний Борис Галишников находился на смене, когда нашел в одном из мусорных баков коробку, плотно заклеенную скотчем. Интуиция подсказала мужчине открыть ее. Внутри он обнаружил дрожавшего от холода кота породы сфинкс.

Борис забрал Вольта домой, однако оставить у себя не мог, так как приютил уже большое количество других животных. Тогда на помощь приехала его дочь, 27-летняя Анастасия.

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Девушка рассказала, что поначалу кот не хотел вылезать из коробки, так как был сильно напуган. «Мои попытки достать его и переложить в переноску оказались тщетны, — рассказывает Анастасия. — Кот кидался, шипел, рычал». Как передает Telegram-канал министерства ЖКХ Московской области, через некоторое время он все же вышел из своего укрытия, поел и позволил себя осмотреть.

Девушка отвезла Вольта в ветклинику, где у него взяли необходимые анализы. Кот оказался абсолютно здоровым. Сейчас он живет у Анастасии. Вольт уже полностью освоился и даже выбрал любимое место — у батареи.

Отмечается, что Борис нашел животное на мусорке не впервые. За пять лет работы водителем мусоровоза он семь раз спасал выброшенных на улицу питомцев.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в пригородном поезде нашли сумку с породистым котом. Возраст животного оценили в три-четыре месяца. Его спасли.

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