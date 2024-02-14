В Китае появился мост из «Интерстеллара»

Над рекой Янцзы возвели футуристичный вантовый мост

В китайском городе Чунцин над рекой Янцзы возвели футуристичный вантовый мост. Кадрами, будто взятыми из научно-фантастического фильма «Интерстеллар», поделился Telegram-канал Reddit.

Он стал самым большим в мире двухъярусным мостом со сквозными вантовыми фермами. Конструкция протянулась на 3,6 километра, соединив городские районы Дадукоу и Банань. Автомобильное движение осуществляется по нижнему ярусу моста, а железнодорожное — по верхнему. Два его портала представляют собой капли. Феноменальный масштаб строения привлекает толпы туристов.

Чунцин признан столицей мостов Китая. Сегодня в городе насчитывается более десяти тысяч мостов, в центральных районах их число достигает тридцати.

Ранее у озера Сенеж в Подмосковье появился девятиметровый арт-объект «Талмуд». Он представляет собой столб из трех тысяч полированных до блеска листов стали. Название хоть и несет в себе религиозный смысл, служит, скорее, метафорой. Скульптура, по замыслу художника, олицетворяет человеческое познание, простирающееся в бесконечность.