Путин поручил делиться доходами с авторами прорывных решений

Президент Путин заявил о необходимости достойного роялти для научных коллективов

Исследовательские коллективы в России должны получать достойное роялти в случае коммерциализации своих разработок. Об этом во время пленарной сессии форума будущих технологий заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, делиться доходами с авторами научных прорывов следует по понятным правилам и единой технологии, которые еще предстоит разработать. Также глава государства подчеркнул, что следует формировать современное правовое поле для создания, тестирования, использования самых передовых медицинских технологий.

Он заметил, что основные законодательные решения уже приняли. В том числе такие, как применение персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, развитие нового направления регенеративная медицина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить передачу в производство российских инноваций, которые не имеют аналогов в мире. По ее мнению, зачастую происходит разрыв между научной разработкой и вводом ее в серийное производство. Политик уверена, что повысить объемы экспорта инновационных товаров можно с помощью дружественных стран.

Между тем вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что в 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России упал почти на четверть в денежном выражении. По его словам, такая ситуация связана с сокращением объема реализации продукции. В 2021 году основной вклад в такую статью доходов вносили металлургия, химическая промышленность и машиностроение.