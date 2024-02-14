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17:22, 14 февраля 2024Экономика

Чехия заменит российское топливо на АЭС американским

Чехия заменит российское топливо на АЭС поставками от американской Westinghouse

Фото: centralniak / Wikimedia

Обе чешские АЭС — «Дукованы» и «Темелин» — в течение года откажутся от российского топлива и перейдут на поставки от американской компании Westinghouse. Об этом сообщает местное издание E15.

На «Дукованах» загрузку американского топлива начнут с конца года, а вторая станция изменит поставщика на несколько месяцев позже. Решение о замене принято в марте 2023 года. Оператор ČEZ объяснил его соображениями национальной безопасности.

Обе станции построены с участием советских и российских специалистов. «Дукованы» (четыре энергоблока, совокупная мощность 2040 мегаватт) запущена в 1987 году, а «Темелин» (два блока, 2160 мегаватт) — в 2002 году. В настоящее время правительство республики проводит тендер на строительство нового энергоблока на более старой станции. После исключения Westinghouse в нем остались только французская компания EDF и корейская KHNP.

Накануне, 13 февраля, стало известно, что в строительстве первой в Польше атомной электростанции примет участие финская энергетическая компания Fortum. Саму АЭС мощностью 3750 мегаватт будут строить американские Westinghouse и Bechtel.

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      Платон Щукин
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