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18:10, 14 февраля 2024Наука и техника

Samsung выпустит новый складной смартфон

TechRadar: Samsung представит смартфон, складывающийся в трех местах

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа. Об этом сообщает издание TechRadar.

По информации инсайдера под ником Revegnus, корпорация представит девайс, который имеет складывающийся в трех местах дисплей. Аппарат получит S-образный корпус и множество вариантов использования гибкого экрана. Устройство должны представить в начале второго квартала 2024 года.

Авторы издания отметили, что это ответ Samsung на разработку подобного аппарата от Huawei, о чем стало известно в октябре. По словам инсайдеров, корейская корпорация должна представить S-образный аппарат первой, чтобы подтвердить лидерство на рынке складных смартфонов.

Журналисты TechRadar напомнили, что Samsung имеет множество наработок, посвященных складным конструкциям. Так, на выставке CES 2022 компания представила концепт складного телефона Flex S, который может раскладываться в форме латинской буквы S. Подобный гаджет имеет датчики на шарнирах, которые позволят синхронизировать отображение картинки на экранах.

В конце января стало известно, что корпорация Samsung запланировала выход доступного складного смартфона в 2024 году. Аппарат окажется дешевой версией Galaxy Z Fold.

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      Андрей Ставицкий
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