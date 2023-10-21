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00:10, 21 октября 2023Наука и техника

Huawei выпустит дешевый складной смартфон

CNET: Huawei представит доступный складной смартфон стоимостью до 735 долларов

Фото: Matthew Childs / Reuters

Китайская корпорация Huawei запланировала выпуск доступного раскладного смартфона. Об этом сообщает издание CNET.

Журналисты медиа сослались на отчет инсайдера под ником Revegnus. По словам автора, девайс окажется частью серии Pocket. Скорее всего, устройство будет иметь основной складной дисплей и дополнительный, который будет расположен на внешней стороне смартфона.

Источник сообщил, что аппарат окажется дешевым относительно других складных устройств. Его стоимость должна составить 735 долларов (около 70 тысяч рублей) или ниже. Сроки выхода телефона не раскрываются, но Revegnus уверен, что аппарат представят в 2024 году.

По словам журналистов CNET, сообщения о разработке доступного смартфона Huawei появились на фоне информации о том, что рынок складных устройств будет расти. Так, специалисты фирмы IDC предсказали, что в 2023 году поставки подобных гаджетов достигнут 21,4 миллиона единиц. Для сравнения, в 2022 году на рынок было отгружено 14,2 миллиона устройств.

В конце лета инсайдеры рассказали, что южнокорейская корпорация Samsung также намерена выпустить дешевый складной смартфон. По словам источника, компания намерена производить подобные гаджеты ежегодно.

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      Андрей Ставицкий
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