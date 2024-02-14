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15:21, 14 февраля 2024Россия

Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару в России

Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Государственная Дума в среду, 14 февраля, отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару, внесенный вице-спикером от фракции ЛДПР Борисом Чернышовым. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона предлагал дополнить Трудовой кодекс России нормой, согласно которой работодатель был обязан сократить рабочий день или смену сотрудника при температура воздуха 28,5 градуса на один час. На два часа нужно было бы сократить день, если столбики термометра поднялись от 28,6 до 29 градусов выше нуля, на четыре часа — при температура от 29,1 градуса.

В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство сочло избыточным внесенный в нижнюю палату парламента законопроект. В кабмине заверили, что сейчас вопрос организации рабочего процесса в условиях экстремальной температуры урегулирован в достаточной степени. Впоследствии профильный комитет Госдумы отказался поддержать законопроект.

С инициативой о сокращении рабочего дня при аномально высоких температурах воздуха в октябре 2023 года выступил зампред Госдумы Борис Чернышов. Он напомнил, что особенности работы при очень низких или высоких температурах в настоящее время в Трудовом кодексе не установлены, но работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

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      Анастасия Шейкина
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