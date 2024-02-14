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16:47, 14 февраля 2024Мир

Канада выделит больше денег для Украины

CBC: Канада выделит 44 миллиона долларов на истребители F-16 для Украины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Правительство Канады выделит дополнительные 44 миллиона долларов на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр, сообщает телеканал CBC.

«Канада привержена углублению координации и сотрудничества с союзниками и партнерами, поскольку мы работаем вместе, чтобы усилить нашу поддержку самообороны Украины и защитить основанный на правилах международный порядок», — подчеркнул министр.

Как отмечает телеканал, дополнительные деньги получит «коалиция по укреплению потенциала военно-воздушных сил» Украины, средства пойдут на поставки F-16, а также запасных частей и боеприпасов.

Ранее лидер канадской оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр предложил передать Украине ракеты 1980-х годов вместо утилизации. По его словам, вместо того чтобы вынуждать канадцев платить миллионы долларов за списание ракеты класса «воздух-земля», их надо отправить для помощи Украине.

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      Дарья Балацкая
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