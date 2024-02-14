«Королева Судного дня» сделала запасы для жизни после конца света

Daily Star: женщина из США полностью подготовилась к концу света после пандемии

Женщина из США стала называть себя «Королевой Судного дня», потому что полностью готова к концу света. Об этом пишет Daily Star.

35-летняя Кристал Кристенсен, которая ведет блог Charmingly Frugal («Очаровательно бережливая»), всегда мечтала обеспечить семью всем необходимым для жизни в отрыве от цивилизации. Пережив землетрясение и пандемию, она взялась за дело всерьез и решила подготовиться к любой возможной катастрофе. Ее цель — сделать запасы, которых ей и ее родственникам хватит на годы.

У Кристенсен приготовлены тревожные чемоданчики с теплыми вещами, фильтрами для воды, сухими пайками и солнечными батареями. По ее словам, она просто хочет быть «подготовленной, а не напуганной». Свои привычки она называет страховкой на случай неблагоприятного развития событий или конца света.

Американка с четырех лет делала домашние заготовки — этому она научилась у своих бабушки и дедушки. Кристенсен также выращивает фрукты и овощи в своем саду. Домашние помидоры, картошка, персики, тыква и кукуруза помогают ее семье экономить до 4,8 тысячи долларов в год (примерно 437 тысяч рублей). Она также делает крупные закупки фермерского мяса и оптом покупает муку, рис и макароны.

Невозможно быть чересчур подготовленным. Мир — очень шаткое место. Есть много угроз, и мы не знаем, что произойдет. Наша цель — создать запасы на многие годы

Кристал Кристенсен

Американка рассказывает о способах подготовиться к возможной катастрофе в социальных сетях. По мере роста популярности ее видео люди стали называть ее накопительницей и обвинять в том, что она просто бездумно расходует еду, делая заготовки в таких количествах. В ответ Кристенсен заявила, что за 30 лет выбросила всего три банки.

Ранее сообщалось, что американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Гигантское убежище на 10 тысяч человек построено на месте бывшей военной базы в штате Южная Дакота.

