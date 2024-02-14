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13:59, 14 февраля 2024Мир

Кремль не удивился критическим заявлениям Трампа о НАТО

Песков: в призывах Трампа странам НАТО выделять 2% ВВП на оборону нет новизны

Фото: Yves Herman / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в критических заявлениях экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и его намерениях в отношении альянса нет никакой новизны. Его цитирует ТАСС.

Песков призвал вспомнить, что в период президентства Трампа подобные намерения были одним из главных его посылов в отношениях с членами НАТО. «Про эти два процента он постоянно повторял в разных случаях. Поэтому здесь никакой новизны нет в его подходе к этой проблеме», — посчитал пресс-секретарь.

Ранее Трамп высказался, что в случае переизбрания президентом США будет наставать на лишении права на коллективную оборону стран, не направляющих на военные расходы минимум два процента своего ВВП.

Также экс-глава Белого дома усомнился в желании НАТО защищать США.

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      Антон Похиляк
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