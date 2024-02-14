Кристофер Нолан рассказал о страхе перед Робертом Дауни-младшим

Кристофер Нолан вспомнил, как боялся знакомиться с Робертом Дауни-младшим

Режиссер Кристофер Нолан вспомнил, как боялся знакомиться с актером Робертом Дауни-младшим. Этим он поделился в интервью для The New York Times.

По словам кинематографиста, их первая встреча состоялась во время кастинга актера на роль доктора Джонатана Крейна (антагониста Пугало) для фильма «Бэтмен: Начало». При этом Нолан уточнил, что на тот момент уже выбрал другого актера на эту роль. «Но я всегда хотел встретиться с тобой. Я был большим поклонником и поэтому эгоистично хотел просто прийти на встречу», — сказал режиссер.

Также Нолан признался, что «немного боялся» Дауни-младшего, потому что слышал разные истории о том, какой он «сумасшедший». «Встреча произошла всего через несколько лет после выхода последней из тех историй о тебе», — добавил он.

Ранее Роберт Дауни-младший вспомнил о пребывании в тюрьме и рассказал, что это было худшее, что с ним когда-либо случалось.

В 1999 году звезда «Железного человека» был приговорен к трем годам заключения и принудительному лечению, однако провел в тюрьме один год, получив досрочное освобождение в 2000 году после внесения залога.