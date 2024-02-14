Кудрявцева сломала ногу

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что сломала ногу и порвала связку

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что сломала ногу. О серьезной травме она рассказала в своем Telegram-канале.

«Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости», — раскрыла телезвезда свой диагноз.

Кудрявцева пожаловалась на травму словами «это какой-то сюр». «Не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так?» — посетовала ведущая. Она не раскрыла, при каких обстоятельствах повредила ногу.

Ранее телеведущая заступилась за певицу Катю Лель, верящую в инопланетян. Кудрявцева заявила, что допускает существование во Вселенной разумных существ, помимо людей.

Перед этим сообщалось, что ведущая устроила скандал во время съемок программы «Привет, Андрей!». Кудрявцева облила водой гостью программы — мать, встретившую в студии сына, который воспитывался в приемной семье.