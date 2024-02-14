МИД пообещал ответ на возможное закрытие российского консульства в Австралии

Захарова: возможное закрытие консульства России в Сиднее не останется без ответа

Возможное закрытие генерального консульства России в Сиднее не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала новости о возможном закрытии российского консульства в Австралии. Она выразила надежду, что подобные идеи не воплотятся в реальность. При этом дипломат подчеркнула, что такие заявления являются логичным следствием антироссийской политики страны.

«В Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся. Примеров уже не мало. Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России», — заявила пресс-секретарь МИД. Она также отметила продолжающуюся поддержку Украины Австралией.

6 февраля неизвестный забросил подозрительный предмет в генконсульство России в Сиднее. Сотрудники правоохранительных органов, работавшие на месте, предварительно осмотрели сумку и после этого вызвали специалистов для дальнейшего разбирательства.