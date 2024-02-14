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08:46, 14 февраля 2024Забота о себе

Мужчина влюбился в эскортницу на 20 лет младше себя и обратился к секс-коучу

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Не нужно воспринимать всерьез обещания женщины, которая получает деньги за встречи. Такой совет дала секс-коуч и писательница Дейдре Сандерс влюбившемуся в эскортницу мужчине, пишет The Sun.

За помощью к Сандерс обратился 41-летний мужчина, который познакомился с девушкой через фирму по предоставлению эскорт-услуг и эмоционально привязался к ней. По его словам, она студентка и занимается эскортом ради оплаты долга за обучение. «Ей 23, и мы прекрасно ладим друг с другом. С ней у меня был самый удивительный сексуальный опыт в жизни. Возможно, у нее тоже», — рассказал читатель.

Мужчина утверждает, что девушка хвалила его способности в постели и призналась, что хотела бы заниматься с ним сексом каждый день. Однако когда он оставил ей свой номер телефона, она так и не позвонила. «Я знаю, что она что-то чувствует ко мне, как и я к ней, но также я знаю, что для нее это бизнес, вернее, способ оплатить учебу. Но я не могу выбросить ее из головы», — пожаловался он.

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В ответ Сандерс заявила, что женщина рассматривает автора письма как выгодную сделку: поддерживает интерес, чтобы он возвращался к ней и приносил деньги. И хотя, по мнению коуча, эти встречи могли вызвать появление настоящих чувств, стоит помнить, что они основаны лишь на сексуальном влечении, а не на эмоциональной связи. «Вы с ней находитесь на очень разных жизненных этапах: она погасит долги и будет двигаться дальше, заниматься своей карьерой и вести другую жизнь», — предупредила Сандерс.

Коуч посоветовала читателю прекратить пользоваться услугами эскорта и обратить внимание на женщин, которые тоже хотят отношений и эмоциональной близости. «Самый значимый секс происходит в рамках долгосрочных отношений», — заключила она.

Ранее уролог Ахмед Юсеф объяснил, почему некоторые мужчины после эякуляции чувствуют тошноту и слабость. По словам специалиста, такие симптомы возникают при аллергии на сперму.

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      Алиса Дмитриева
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