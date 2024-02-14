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12:43, 14 февраля 2024Россия

Названа предварительная причина пожара в многоэтажном доме в Анапе

Baza: жилой дом в Анапе загорелся из-за непотушенного окурка

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жилой дом в Анапе загорелся из-за непотушенного окурка. Предварительную версию случившегося приводит Baza в Telegram-канале.

По данным канала, окурок был оставлен на шестом этаже, откуда по вентиляционным путям пламя перекинулось на деревянную мансарду.

Крупный пожар в Анапе начался вечером 13 февраля. В 12-этажном жилом доме пострадали 32 квартиры. Мансарда здания полностью обрушилась. Сотрудникам МЧС России удалось полностью ликвидировать пожар утром 14 февраля.

Ранее на севере Москвы загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. На здание с помощью вертолетов было сброшено 50 тонн воды. В тушении были задействованы 75 человек и 50 единиц техники.

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      Алан Босиков
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