Названа причина массового отказа россиян от недвижимости в стране ЕС

Сенатор Джабаров объяснил продажу россиянами финской недвижимости ненужностью

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал причину массового отказа россиян от недвижимости в Финляндии. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил о ненужности жилья в Финляндии для россиян, однако не исключил изменения ситуации в будущем.

«К этому привело безобразное отношение финских властей, которое создавало нашим гражданам, имеющим там недвижимость, проблемы в получении визы и какого-либо туристического обмена. Кому нужна такая недвижимость, которой невозможно будет воспользоваться?» — объяснил сенатор.

При этом он не исключил возможности изменения ситуации в будущем. «Думаю, все можно будет восстановить со временем. Сейчас же там точно делать нечего», — заключил Джабаров.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии. Так, на рынке недвижимости к покупке предлагается более сотни вариантов. Многие лоты можно оплатить дистанционно в российской валюте. Нередко предлагается обмен на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль, зарегистрированный в России. Некоторые продавцы подчеркивают, что продают собственность по цене в разы ниже рыночной.