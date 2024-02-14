Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 14 февраля 2024Мир

Названа причина массового отказа россиян от недвижимости в стране ЕС

Сенатор Джабаров объяснил продажу россиянами финской недвижимости ненужностью

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал причину массового отказа россиян от недвижимости в Финляндии. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил о ненужности жилья в Финляндии для россиян, однако не исключил изменения ситуации в будущем.

«К этому привело безобразное отношение финских властей, которое создавало нашим гражданам, имеющим там недвижимость, проблемы в получении визы и какого-либо туристического обмена. Кому нужна такая недвижимость, которой невозможно будет воспользоваться?» — объяснил сенатор.

При этом он не исключил возможности изменения ситуации в будущем. «Думаю, все можно будет восстановить со временем. Сейчас же там точно делать нечего», — заключил Джабаров.

Материалы по теме:
Балтика ноль Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Балтика нольРоссияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
21 августа 2018
Между севером и востоком Совок, чистота и работа. Зачем россиянам ехать в Эстонию
Между севером и востокомСовок, чистота и работа. Зачем россиянам ехать в Эстонию
3 января 2019

Ранее сообщалось, что россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии. Так, на рынке недвижимости к покупке предлагается более сотни вариантов. Многие лоты можно оплатить дистанционно в российской валюте. Нередко предлагается обмен на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль, зарегистрированный в России. Некоторые продавцы подчеркивают, что продают собственность по цене в разы ниже рыночной.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

      В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

      В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

      Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

      В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

      Чехия заменит российское топливо на АЭС американским

      Россиянкам назвали неуместную после 35 лет одежду

      Предсказано будущее цен на жилье в 2024 году

      Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше