Приостановку торгов на Мосбирже объяснили

Мосбиржа возобновила торги утром 14 февраля после сбоя на сервере

Причиной остановки торгов на Московской Бирже стала ошибка конфигурации сервера. Днем ранее площадка перешла на него в рамках устранения сбоя 13 февраля, объяснили представители Мосбиржи.

Торги на фондовом рынке были недоступны в течение часа второй день подряд. При этом работа на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке велись в штатном режиме.

Впервые в 2024 году торги на фондовом рынке Московской биржи приостановили в 13:58 во вторник, 13 февраля. Причиной назвали аппаратную ошибку основного сервера, для перехода на резервное устройство потребовалось чуть более часа.

Последний крупный сбой в работе Мосбиржи случился в сентябре 2023-го. На устранение его последствий у площадки ушло порядка двух часов. Ущерб от приостановки работы назвали незначительным, но при этом пообещали компенсировать потери участникам торгов в индивидуальном порядке.