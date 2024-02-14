Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:58, 14 февраля 2024Экономика

Приостановку торгов на Мосбирже объяснили

Мосбиржа возобновила торги утром 14 февраля после сбоя на сервере

Фото: Unsplash

Причиной остановки торгов на Московской Бирже стала ошибка конфигурации сервера. Днем ранее площадка перешла на него в рамках устранения сбоя 13 февраля, объяснили представители Мосбиржи.

Торги на фондовом рынке были недоступны в течение часа второй день подряд. При этом работа на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке велись в штатном режиме.

Впервые в 2024 году торги на фондовом рынке Московской биржи приостановили в 13:58 во вторник, 13 февраля. Причиной назвали аппаратную ошибку основного сервера, для перехода на резервное устройство потребовалось чуть более часа.

Последний крупный сбой в работе Мосбиржи случился в сентябре 2023-го. На устранение его последствий у площадки ушло порядка двух часов. Ущерб от приостановки работы назвали незначительным, но при этом пообещали компенсировать потери участникам торгов в индивидуальном порядке.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

      Рейс российского самолета задержали из-за одной фразы пассажира

      В Германии призвали спокойнее относиться к словам Трампа о НАТО

      Запуск Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

      Россиян предостерегли от покупки ряда апартаментов

      Россияне стали массово распродавать жилье в одной стране

      Спрос россиян на изучение языков стран СНГ резко вырос

      Лавров заявил о необходимости формирования новой системы безопасности в Евразии

      В Кремле назвали беспочвенным беспокойство из-за «закона о негодяях»

      Стало известно о предварительных итогах президентских выборов в Индонезии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше