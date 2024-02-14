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20:33, 14 февраля 2024Спорт

Падение со склона чемпионки России по фрирайду попало на видео

Чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер упала со склона на турнире в Сочи

Чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер упала со склона на турнире в Сочи. Падение попало на видео, оно доступно в Telegram-канале SHOT.

Инцидент произошел во время международных соревнований Freeride World Tour Qualifier на «Розе Хутор». Отмечается, что 35-летняя спортсменка не получила травм. При этом ее сноуборд сломался пополам. Шамбер заявила, что это было самое страшное падение в ее карьере. «В какой-то момент я уже поняла, что лечу, ну и уже просто Бог меня сохранил», — подчеркнула она.

Шамбер — чемпионка России по внетрассовому сноуборду. На ее счету также победы на международных соревнованиях Freeride World Qualifier 3. Спортсменка входила в число десяти сильнейших девушек-фрирайдеров мира в рейтинге FWQ 2021 года.

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      Анастасия Борисова
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