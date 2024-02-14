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10:16, 14 февраля 2024Силовые структуры

Передача Бахрейном похитившего у дольщиков миллионы россиянина попала на видео

ГП показала момент выдачи Бахрейном похитившего у дольщиков миллионы Темирханова

Передача Бахрейном Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Генпрокуратуре России.

На кадрах обвиняемого выводят из самолета и сажают в машину ФСИН России.

Ранее стало известно, что Бахрейн экстрадировал Темирханова. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В декабре 2023 года Россия запросила его выдачу из-за задержания афериста в королевстве. Он был в розыске с 2021 года.

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Темирханов по предварительному сговору с соучастницей получил от более чем 30 дольщиков свыше 47 миллионов рублей в качестве взносов на строительство многоквартирных домов в Избербаш Республики Дагестан. Фактически деньги были потрачены на другие цели, участники долевого строительства остались без жилья.

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      Екатерина Кашурникова
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