Путин подписал закон о гарантии сохранения должности мобилизованных госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует сохранение за мобилизованным госслужащим должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предполагает, что во время военной службы у мобилизованного госслужащего приостанавливается срочный служебный контракт, ему также гарантируется сохранение занимаемой должности. Контракт государственных служащих возобновляется после окончания военной службы на тот срок, который остался со дня его приостановления. При этом он не должен превышать срок достижения предельного возраста пребывания на госслужбе.

Исключения из правил составляют те контракты, которые заключены во время выполнения определенного задания или на период замещения отсутствующего госслужащего. В таком случае будет заключаться дополнительное соглашение к контракту для возобновления срока его действия.

Закон распространяется на те правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года — то есть с периода объявления в России частичной мобилизации. Если с этой даты срочный контракт с госслужащим был расторгнут, то его расторжение будет считаться недействительным.

Ранее Минобороны раскрыло статистику по россиянам, мобилизованным в зону СВО. Так, тчное число мобилизованных россиян составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей.