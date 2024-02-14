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16:33, 14 февраля 2024Россия

Россиян оставили без дополнительного выходного

Госдума отклонила законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Госдума отклонила законопроект о предоставлении дополнительного выходного дня родителям школьников первого сентября в День знаний. Об этом пишет ТАСС в среду, 14 февраля.

Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предлагали внести изменение в статью 128 Трудового кодекса России, согласно которому работодатель будет обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, чьи дети получают основное общее образование.

По их мнению, у родителей появилась бы возможность проводить ребенка в школу первого сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

Ранее Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару, внесенный вице-спикером от фракции ЛДПР Борисом Чернышовым.

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      Владислав Толстиков
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