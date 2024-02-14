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13:19, 14 февраля 2024Россия

Россияне назвали самые посещаемые места в торговых центрах в День влюбленных

ТЦ «Авиапарк»: чаще всего россияне посещают цветочные магазины

Фото: пресс-служба ТЦ «Авиапарк»

Чаще всего россияне, когда приезжают в торговый центр (ТЦ) в День святого Валентина, посещают цветочные магазины. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ТЦ «Авиапарк».

В ходе исследования выяснилось, что интерес к цветочным магазинам в праздник влюбленных возрастает в шесть раз. На втором месте по посещаемости оказались магазины шоколада и сладостей, а также мастерские по упаковке товаров: их посещаемость в данный период возрастает в два раза.

Следом расположились ювелирные и магазины электроники, а также точки продажи косметики и парфюмерии. Замыкают топ-5 самых посещаемых мест «Авиапарка» магазины одежды, обуви и, внезапно, чемоданов.

Ранее россиянам рассказали о ценах на подарки ко Дню святого Валентина. Так, традиционный букет цветов ко Дню всех влюбленных в 2024 году обойдется в среднем в 1820 рублей.

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      Варвара Кошечкина
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