Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 14 февраля 2024Россия

Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

Житель Сургута полночи просидел за компьютером и впал в кому
Архивное фото

Архивное фото. Fredrick Tendong / Unsplash

Житель Сургута впал в кому из-за компьютерной игры. Подробности случившегося приводит городская станция скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

Мужчина до трех часов ночи просидел за компьютером. Он не поддавался на уговоры жены, просившей его лечь спать. Вскоре россиянину стало плохо. У него появилась головная боль, рвота и судороги. Сын горожанина вызвал бригаду скорой помощи.

К моменту прибытия медиков мужчина находился в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Родственники сообщили, что горожанин не употребляет алкоголь и не курит.

Ранее школьник из Саратова впал в кому после удаления зуба в одной из коммерческих клиник. За жизнь мальчика борются врачи.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      Мужчина влюбился в эскортницу на 20 лет младше себя и обратился к секс-коучу

      В ЛНР обвинили Киев в сознательной экологической катастрофе

      Россиян стали чаще звать на работу за рубежом

      Молдавский оппозиционер допустил возможность переезда в Россию

      Пропавшего год назад россиянина нашли при чистке каналов

      Китай поддержал Россию по Украине в ООН

      Путин подписал закон о «наливайках»

      Страх перед Россией заставил членов НАТО увеличить расходы на оборону

      Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше