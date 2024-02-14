Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

Житель Сургута полночи просидел за компьютером и впал в кому

Житель Сургута впал в кому из-за компьютерной игры. Подробности случившегося приводит городская станция скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

Мужчина до трех часов ночи просидел за компьютером. Он не поддавался на уговоры жены, просившей его лечь спать. Вскоре россиянину стало плохо. У него появилась головная боль, рвота и судороги. Сын горожанина вызвал бригаду скорой помощи.

К моменту прибытия медиков мужчина находился в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Родственники сообщили, что горожанин не употребляет алкоголь и не курит.

Ранее школьник из Саратова впал в кому после удаления зуба в одной из коммерческих клиник. За жизнь мальчика борются врачи.