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20:06, 14 февраля 2024Силовые структуры

Школьница перевела мошенникам 800 тысяч рублей с карты матери

Под Курском 9-летняя девочка перевела мошенникам 800 тысяч рублей с карты матери

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курской области девятилетняя девочка перевела мошенникам 800 тысяч рублей с карты матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, девочка из Железногорска была подписана на канал детской игры, в которой есть виртуальная валюта. Там появилась реклама о начислении бесплатных бонусов. Школьница перешла по ссылке и попала в чат с «менеджером». Аферист сказал ей взять телефон мамы, войти в приложение банка и перевести деньги на определенный счет. Когда девочка выполнила все условия, он удалил чат.

Мать узнала о пропаже крупной суммы из сообщений от банка. Она обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае полиция задержала 18-летнего местного жителя, который стал курьером мошенников и успел похитить 650 тысяч рублей у двух пенсионерок.

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      Екатерина Кашурникова
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