SpaceX сведет с орбиты 100 спутников Starlink

Компания SpaceX сведет с орбиты 100 старых спутников Starlink

Компания SpaceX планирует свести с орбиты около 100 старых спутников Starlink. Об этом сообщает SpaceNews.

Сведены с орбиты будут космические аппараты (КА) ранних версий с конструктивными недостатками, которые могут привести к невозможности маневрирования спутников на орбите. «Эти спутники в настоящее время маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink выявила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может увеличить вероятность отказа в будущем», — заявили в SpaceX.

В компании уточнили, что указанные КА будут постепенно понижать свою орбиту в течение полугода.

В январе гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ходе летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship будет протестирована система развертывания полногабаритных спутников Starlink V2.

В ноябре бизнесмен сообщил, что спутниковый бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности.