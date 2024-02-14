Стал известен исполнитель главной роли во второй части «Каратэ-пацан»

Главную роль во второй части «Каратэ-пацан» сыграет актер Бен Ван

Главную роль во второй части фильма «Каратэ-пацан» от Sony Pictures получил актер Бен Ван. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ван известен по роли в сериале «Американец китайского происхождения». Отмечается, что кастинг носил глобальный характер — в ходе него были получены тысячи заявок со всего мира. По словам инсайдеров студии, на прослушивании актер продемонстрировал глубокую связь со своим персонажем.

В августе сообщалось, что начало съемок продолжения «Каратэ-пацан» запланировали на осень. До этого стало известно о возможном участии Джеки Чана во второй части фильма. Ожидается, что актер вернется к роли мистера Хана, которого он сыграл в картине «Каратэ-пацан» 2010 года.