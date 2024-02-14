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14:07, 14 февраля 2024Культура

Стал известен исполнитель главной роли во второй части «Каратэ-пацан»

Главную роль во второй части «Каратэ-пацан» сыграет актер Бен Ван

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Главную роль во второй части фильма «Каратэ-пацан» от Sony Pictures получил актер Бен Ван. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ван известен по роли в сериале «Американец китайского происхождения». Отмечается, что кастинг носил глобальный характер — в ходе него были получены тысячи заявок со всего мира. По словам инсайдеров студии, на прослушивании актер продемонстрировал глубокую связь со своим персонажем.

В августе сообщалось, что начало съемок продолжения «Каратэ-пацан» запланировали на осень. До этого стало известно о возможном участии Джеки Чана во второй части фильма. Ожидается, что актер вернется к роли мистера Хана, которого он сыграл в картине «Каратэ-пацан» 2010 года.

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      Варвара Кошечкина
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