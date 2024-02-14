Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 14 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Краматорске

Стало известно о сильном взрыве в украинском городе Краматорск

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Стало известно о взрыве в украинском городе Краматорске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика Страны».

Издание уточняет, что сильный взрыв был слышен в районе села Ясногорка. Дополнительных подробностей о ситуации не приводится. При этом, судя по карте воздушных тревог Украины, сигналы тревоги включали в этом регионе не менее 4 раз. Последние сигналы тревоги работали более трех часов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

      Майор ВСУ высказался об окончании сроков конфликта на Украине

      В Азербайджане назвали заявления ЕС об экспансионизме страны беспочвенными

      Мужчина голыми руками расправился с укусившим его бешеным койотом

      В Японии определились с датой второго запуска H3

      Положение ВСУ в Авдеевке оценили

      МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера по делу о дискредитации армии

      Стало известно о взрыве в Краматорске

      В России тату-мастера обвинили в оскорблении верующих из-за рисунков с котами

      Российские мужчины предложили девушкам арендовать себя в День всех влюбленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше