Стало известно о взрыве в Краматорске

Стало известно о сильном взрыве в украинском городе Краматорск

Стало известно о взрыве в украинском городе Краматорске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика Страны».

Издание уточняет, что сильный взрыв был слышен в районе села Ясногорка. Дополнительных подробностей о ситуации не приводится. При этом, судя по карте воздушных тревог Украины, сигналы тревоги включали в этом регионе не менее 4 раз. Последние сигналы тревоги работали более трех часов.