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14:35, 14 февраля 2024Наука и техника

Названы преимущества российского танка Т-80 в зоне СВО

Военный эксперт Прохватилов назвал преимуществом Т-80 скорость

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский модернизированный танк Т-80БВМ выгодно отличается от других своей скоростью, способностью быстро менять позицию и двигаться задним ходом. О таких преимуществах «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«В ходе конфликта на Украине стало ясно, что любые современные танки беззащитны перед беспилотниками, поэтому практически безразлично, на какой танк навешивать современные ударные и оборонительные системы, — отметил Прохватилов. — Т-80 в любой модернизации хорош тем, что он быстрый и, главное, имеет быстрый задний ход».

Задача танка сегодня, по словам военного эксперта, сделать выстрел и быстро сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Другие танки вынуждены медленно отступать задним ходом, за это время их легко могут поймать в прицел. Либо им приходится разворачиваться передним ходом, подставляя более слабую боковую броню.

«А модернизации возникают регулярно, они совершенствуются по мере улучшения ударных средств, по мере улучшения характеристик беспилотников», — заключил военный эксперт.

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Т-80БВМ является модернизацией танка Т-80БВ. Машина получила газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, новый прицел «Сосна-У» и динамическую защиту «Реликт». Очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ отправило Министерству обороны России предприятие «Омсктрансмаш».

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