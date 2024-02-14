Девушка узнала правду о возлюбленном благодаря случайному видео в соцсетях

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как случайно узнала правду о возлюбленном благодаря видео в соцсетях. С помощью ролика девушка выяснила, что бойфренд, с которым она в итоге рассталась, изменял ей.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с парнем в течение двух лет. «Он говорил, что его обманывали раньше и у него был плохой опыт отношений, поэтому у нас все шло медленно. Но мы не никогда не ругались, все было отлично», — отметила девушка.

Героиня истории добавила, что недавно поймала бойфренда на измене. «Мне прислали видео с девушкой, которая сидела в его машине», — вспомнила она. Позже рассказчица обнаружила видео девушки в TikTok, в которых она находилась в квартире ее парня. При этом, как уточнила рассказчица, ролики были сняты, когда они с бойфрендом были в отношениях. «Я спросила, встречается ли она с ним. Она сказала, что они вместе полгода», — возмутилась девушка.

Позже выяснилось, что парень встречался с обеими девушками одновременно. «Он одинаково называл нас, дарил одинаковые подарки», — пожаловалась автор. В ответ на обвинения парень назвал несерьезными отношения с ней. «В тот момент мои руки буквально тряслись, потому что я думала, что он никогда бы так со мной не поступил», — написала героиня истории и добавила, что вторая девушка простила парня и продолжила отношения с ним.

Девушка также рассказала, что после случившегося решила поделиться своей историей в TikTok и добавила в ролик фотографию парня. Вторая девушка ее экс-бойфренда попросила удалить ролик, в ответ на что получила отказ.

В комментариях под постом поддержали решение автора разоблачить изменщика. По их мнению, парень может быть неверным и в новых отношениях.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как заметила во время видеозвонка одну деталь, которая указывала на неверность ее бойфренда.