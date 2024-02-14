FSO: экспорт товаров из ФРГ в Россию упал на 38,8 %, импорт из РФ — на 90 %

По итогам 2023 года товарооборот России и Германии рухнул. За 12 месяцев экспорт немецкой продукции в РФ снизился на 38,8 процента в сравнении с показателем 2022-го, импорт из России в ФРГ — на 90 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического ведомства (Federal Statistical Office, FSO).

За это время суммарный экспорт немецкой продукции на российский рынок составил 8,9 миллиарда евро в денежном выражении. В свою очередь, импорт товаров из РФ опустился до уровня в 3,7 миллиарда евро. Для сравнения, в 2022 году поставки росийской продукции на немецкий рынок оценивались в 36,4 миллиарда евро.

Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов. В качестве одного из главных они назвали международные санкции против России из-за начала боевых действий на Украине. Эти факторы «существенно сказались на внешней торговле Германии», заключили в статистическом ведомстве.

Резкое снижение товарооборота Германии с Россией позволило Украине впервые обогнать РФ по объемы торговли с ФРГ. Так, по итогам сентября 2023 года Украина вошла в топ-8 торговых партнеров ФРГ. За первый месяц осени ее товарооборот с Германией составил 840 миллионов евро в денежном выражении, в то время как объемы торговли ФРГ с РФ оказались на 30 миллионов евро меньше. В результате Россия опустилась на девятое место в списке крупнейших экономических партнеров Германии.