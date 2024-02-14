Цены на нефть упали

Цена нефти Brent опустилась до $77 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась до 77 долларов за баррель впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Текущие уровни цен на нефть объясняются резко возросшей за последний год добычей в США — из-за этого объединение ОПЕК+ лишилось возможности управлять рынком в той же степени, что раньше, — а также проблемами китайской экономики.

Ранее сообщалось, что в декабре и январе нефтегазовые доходы России оказались ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Новые санкции и наказания конкретных операторов и танкеров увеличили дисконт основного российского экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent до максимума за полгода.