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21:43, 14 февраля 2024Экономика

Цены на нефть упали

Цена нефти Brent опустилась до $77 за баррель

Фото: Chine Daily / Reuters

Цена нефти марки Brent опустилась до 77 долларов за баррель впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Текущие уровни цен на нефть объясняются резко возросшей за последний год добычей в США — из-за этого объединение ОПЕК+ лишилось возможности управлять рынком в той же степени, что раньше, — а также проблемами китайской экономики.

Ранее сообщалось, что в декабре и январе нефтегазовые доходы России оказались ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Новые санкции и наказания конкретных операторов и танкеров увеличили дисконт основного российского экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent до максимума за полгода.

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      Юлия Мискевич
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