Беспилотники ВСУ совершили три атаки на центр Энергодара в Запорожье

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили три атаки на центр Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

Сеновоз добавил, что последствия атаки и информация о пострадавших все еще уточняются. При этом вскоре после первого сообщения мэр написал, что в городе была зафиксирована еще одна атака.

«Недопустимо, когда целями становятся объекты социально важной гражданской инфраструктуры города», — объявил Сеновоз.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

