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09:46, 14 февраля 2024Бывший СССР

В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

МИД Азербайджана осудил слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

МИД Азербайджана осудил слова главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о ситуации на границе с Арменией. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Мы осуждаем и отвергаем беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные (…) Жозепом Боррелем во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 13 февраля», — заявили в МИД.

Как отмечается, Баку рассматривает оправдание Боррелем Армении, совершившей акт агрессии, как игнорирование им военной провокации. Подчеркивается, что реакция Азербайджана на действия армянской стороны была адекватной и носила локальный характер. Согласно заявлению МИД, ответные меры предотвратили дальнейшую военную эскалацию со стороны Армении.

13 февраля Азербайджан провел военную операцию на границе с Арменией, назвав ее «операцией возмездия». Азербайджанские военные атаковали пост армянских сил в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Позднее Боррель назвал эти действия Баку «непропорциональным ответом», так как было проигнорировано заявление Минобороны Армении.

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      Кристина Есикова
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