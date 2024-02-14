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08:26, 14 февраля 2024Россия

В Госдуме захотели расширить перечень имеющих право оказывать медпомощь

В ГД рассмотрят проект о расширении списка имеющих право оказывать медпомощь

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Государственная Дума в четверг, 15 февраля, в первом чтении рассмотрит законопроект, позволяющий расширить перечень специалистов без медицинского образования, которые имеют право оказывать медицинскую помощь. Комитет по охране здоровья поддержал проект, пишут «Ведомости».

В России хотят с 1 марта 2024 года уравнять в правах с врачами специалистов с немедицинским образованием. Среди них клинические психологи, логопеды и специалисты по физической реабилитации. Специалисты из списка смогут заниматься реабилитацией, если у них есть профильное образование и аккредитация. Соответствующие поправки могут внести в закон «Об охране здоровья».

Правительство поддержало идею уравнять врачей и людей с немедицинским образованием. Кабмин предложил провести анализ решений для предупреждения возможных рисков, которые могут возникнуть при оказании им помощи немедицинскими работниками. Также в правительстве призвали оценить социально-экономические последствия принятия закона.

Как отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья и соавтор законопроекта Бадма Башанкаев, для проведения полноценной реабилитации требуется команда различных специалистов, в том числе тех, у кого нет специализированного медицинского образования. Помимо этого, потребность в комплексной реабилитации сейчас подтверждает спецоперация на Украине, пандемия и практика восстановления пациентов после инсультов и инфарктов, травм головного мозга и длительного пребывания в реанимации.

Ранее стало известно, что в России врачам дадут право прописывать пациентам биологически активные добавки. Согласно законопроекту, который поддержало правительство, это поможет предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье россиян.

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      Анастасия Шейкина
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