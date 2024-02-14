В Кремле назвали беспочвенным беспокойство из-за «закона о негодяях»

Песков: беспокойство из-за закона о конфискации имущества за фейки беспочвенно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенным беспокойство россиян из-за закона о конфискации имущества за фейки об армии. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля также подчеркнул, что этот закон не имеет ничего общего с практикой конфискации, применяемой в Советском Союзе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о Российской армии и призывы к деятельности против безопасности государства. Документ, который спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях», помимо собственности, также позволяет лишать званий.

31 января об отличии механизма конфискации от применяемого в СССР также заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников. Он пояснил, что в новом законе речь идет, к примеру, о конфискации техники, которая использовалась при правонарушении.