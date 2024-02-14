В Кремле прокомментировали сообщения о возможной дате послания Путина
В Кремле своевременно проинформируют журналистов и общество о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Так на вопрос о достоверности сообщений о 29 февраля как возможной дате послания прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
При этом известно, что подготовка текста послания уже ведется.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на собственные источники, послание может быть озвучено главой государство в конце февраля.
Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года в Гостином дворе. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.