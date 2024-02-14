В Кремле заявили о вовлеченности США в конфликт на Украине

Песков: Кремль допускает увеличение сроков СВО из-за действий Запада

Вовлеченность США в украинский конфликт может затянуть спецоперацию, но не изменить ее ход, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, спецоперация начиналась против Украины, однако со временем приняла форму войны с коллективным Западом.

«Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить ход вещей не может», — заявил он.

Песков подчеркнул, что спецоперация будет идти до выполнения всех ее целей.

Ранее Песков опроверг данные о якобы наличии инициативы президента России Владимира Путина о заморозке конфликта на Украине, которую в США отвергли. До этого западные средства массовой информации писали, что американские власти якобы не поддержали предложение Москвы о прекращении огня.