Марочко: Украина намеренно допустила разлив нефтепродуктов в реки под Харьковом

Украинские власти намеренно допустили разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ по военному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его утверждению, Киев планирует обвинить Россию в экологической катастрофе. При этом, утверждает Марочко, после уничтожения склада горюче-смазочных материалов «украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля».

Речь идет об обстреле нефтебазы в Харькове 9 февраля, где находилось топливо для украинской военной техники. По словам координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен в тот момент, когда на нефтебазе был наибольший объем топлива. Повреждения получили склады, находящиеся рядом с нефтебазой, а также бензовозы и танки.