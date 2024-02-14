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08:46, 14 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР обвинили Киев в сознательной экологической катастрофе

Марочко: Украина намеренно допустила разлив нефтепродуктов в реки под Харьковом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские власти намеренно допустили разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ по военному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его утверждению, Киев планирует обвинить Россию в экологической катастрофе. При этом, утверждает Марочко, после уничтожения склада горюче-смазочных материалов «украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля».

Речь идет об обстреле нефтебазы в Харькове 9 февраля, где находилось топливо для украинской военной техники. По словам координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен в тот момент, когда на нефтебазе был наибольший объем топлива. Повреждения получили склады, находящиеся рядом с нефтебазой, а также бензовозы и танки.

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      Марина Совина
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