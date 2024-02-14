В МИД рассказали об отправке текста интервью Путина странам ОБСЕ

Дипломат Гаврилов: Россия отправила странам ОБСЕ текст интервью Путина Карлсону

Россия отправила текст интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону всем странам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Гаврилов выступил с заявлением на 1070-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он сообщил, что Россия распространила текст интервью на русском и английском языках между всеми государствами организации.

«Мы исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств — особенно в Европе и США — оценили это интервью по достоинству», — подчеркнул дипломат. Он также выделил заявления президента России о милитаризации Украины Западом задолго до начала специальной военной операции.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина. По мнению дипломата, они пытаются найти реалистичные оценки происходящего в мире.