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15:05, 14 февраля 2024Мир

В МИД рассказали об отправке текста интервью Путина странам ОБСЕ

Дипломат Гаврилов: Россия отправила странам ОБСЕ текст интервью Путина Карлсону
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия отправила текст интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону всем странам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Гаврилов выступил с заявлением на 1070-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он сообщил, что Россия распространила текст интервью на русском и английском языках между всеми государствами организации.

«Мы исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств — особенно в Европе и США — оценили это интервью по достоинству», — подчеркнул дипломат. Он также выделил заявления президента России о милитаризации Украины Западом задолго до начала специальной военной операции.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина. По мнению дипломата, они пытаются найти реалистичные оценки происходящего в мире.

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      Юрий Леонов
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